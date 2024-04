Google Pixel 8 Pro in offerta: a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-200€)

Google Pixel 8 Pro è il nuovissimo top di gamma della casa Mountain View con un nuovo processore, elementi di design rinnovati e tantissime ottimizzazioni basate sull’intelligenza artificiale. Davvero il meglio se parliamo di fascia alta Android. Oggi puoi acquistarlo a soli 899€ approfittando dell’offerta Amazon.

Un prezzo davvero interessante se consideriamo che normalmente viene proposto a 1099€. Con un bello sconto di 200€ ti porti a casa un vero colosso degli smartphone, potente, velocissimo, tante funzioni e con infinite possibilità. Niente da aggiungere: se lo stavi adocchiando da tempo, è questo il momento giusto per acquistarlo. La versione in offerta è quella nel taglio da 128 GB e colorazione Azzurro Cielo.

Google Pixel 8 Pro: l’Android delle meraviglie

Equipaggiato con il nuovissimo processore Google Tensor G3, il Google Pixel 8 Pro è stato progettato per offrire funzionalità all’avanguardia per foto e video, nonché per essere utile in modi più intelligenti. Super veloce ed efficiente in qualsiasi circostanza, lo smartphone di punta di Google può essere spinto al massimo della sua potenza senza mai surriscaldarsi.

Super luminoso e di ottima qualità anche il display. Il Pro monta un OLED di tipo LTPO da 6.7″ con risoluzione pari a 1344 x 2999 per immagini con un ottimo contrasto di colori, neri assoluti e luminosità senza pari. Anche lato fotocamera tocchiamo picchi di eccellenza. Il comparto fotografico di Pixel 8 Pro è sia completo che prestante: abbiamo 3 fotocamere con un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 5x, e un ultrawide da 48MP con tante modalità che sfruttano l’IA per migliorare i tuoi scatti e i contenuti video.

Altro aspetto interessante da non tralasciare, infine, è che il Google Pixel Pro vanterà un supporto di tutto rispetto. Ciò vuol dire che potrai contare su ben 7 anni di aggiornamenti software continui e costanti che ti assicureranno un perfetto utilizzo anche a distanza di tempo.

Approfiitta adesso del mega sconto Amazon e portati a casa questo gioiellino ad un prezzo mai visto. Le spese di spedizione, ovviamente, sono gratuite se sei iscritto ad Amazon Prime e lo ricevi in 24 ore.

