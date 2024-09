Google Pixel 8a: con lo sconto Amazon risparmi più di 120€

Devi rinnovare il tuo smartphone? Vuoi un modello super prestante ma economico allo stesso tempo? Prova il Google Pixel 8a, oggi disponibile su Amazon a soli 421 euro grazie ad uno sconto top del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8a: tutte le caratteristiche tecniche

Il Google Pixel 8a è uno smartphone top di gamma capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente in tutti gli ambiti.

Una delle caratteristiche che lo rende davvero unico è la sua fotocamera di ultima generazione che garantisce sempre foto e video impeccabili. In più, sfruttando l’Intelligenza Artificiale di Google, è possibile anche realizzare foto di gruppo perfette e correggere le immagini sfocate.

Un’altra funzionalità interessante è Scatto Migliore di Pixel che permette di combinare le immagini simili per creare un’unica fotografia in cui tutti i soggetti sono venuti bene, così da avere risultati da vero e proprio professionista. Allo stesso modo, Foto Nitida di Google Foto ottimizza le immagini sfocate: basteranno pochissimi tocchi per eliminare sfocature ed elementi di disturbo.

In più, la batteria di questo modello è davvero potentissima e garantisce un’autonomia estesa che arriva fino a 24 ore anche se lo utilizzi in maniera intensiva. E, grazie alla ricarica rapida, avrai bisogno di pochi minuti per ottenere l’energia necessaria in qualsiasi momento.

Oggi il Google Pixel 8a è disponibile su Amazon a soli 421 euro grazie ad uno sconto top del 23%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.