Google Pixel Watch 2: il super smartwatch in sconto!

Se si pensa ad uno smartwatch compatibile con Android, non si può non pensare al Pixel Watch 2: un prodotto di livello che oggi è in super promo! La variante Grigio verde, oggi è in sconto Amazon del 9%! Il prezzo? Solo 299,90€! Approfittane subito e non te ne pentirai!

Pixel Watch 2: qualità/prezzo inarrivabile!

Il mercato è pieno di smartwatch. Sono tuttavia pochissimi quelli che non solo funzionano bene, ma hanno una qualità costruttiva di livello.

Google Pixel Watch 2 è uno dei pochi prodotti sul mercato a mantenere la promessa della qualità unita a quella di un prezzo accessibile: davvero difficile scovare un prodotto dello stesso livello.

A bordo troviamo ovviamente il sistema operativo di Google per smartwatch: Wear OS nell’ultima versione disponibile. Ovviamente non mancano tutti i sensori più utilizzati al giorno d’oggi. Tra tutti, quello di battito cardiaco oltre che quello per rilevare l’ossigenazione del sangue. Oltre questi, ci sono molti sensori utili a rilevare l’attività motoria che, per molti, è il vero motivo per il quale si acquistano i dispositivi indomabili.

Come detto, design e costruzione sono molto curati: i cinturini intercambiabili sono proprietari e si attaccano in modo molto saldo alla cassa circolare dello smartwatch. Come su altri competitor, è garantita la possibilità di effettuare ECG per valutare il proprio ritmo cardiaco e sventare sul nascere eventuali problemi.

Il software è ricco di funzionalità utili non solo al monitoraggio, ma anche alla prevenzione di altre tipologie di problemi.

Può essere abbinato ad uno smartwatch Android o iOS: è tuttavia consigliato l’acquisto principalmente a chi possiede il primo sistema operativo citato.

Conviene acquistare Pixel Watch 2 al posto di altri prodotti? Sicuramente sì: soprattutto nella variante Grigio verde oggi in sconto Amazon! Il prezzo? Soli 299,90€ grazie allo sconto del 9%. Questo è uno di quei prodotti che, una volta al polso, non vorrete più togliere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.