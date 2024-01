Guarda gli Australian Open 2024 in streaming con la SuperOfferta Sky

La nuova stagione di tennis ha preso il via già da un paio di settimane, dopo l’inizio dei primi tornei ATP 250, ma ora a rubare la scena sono gli Australian Open 2024, primo Slam di quest’anno. In Italia tutti gli occhi degli appassionati sportivi sono puntati verso Jannik Sinner, da cui ci si aspettano grandi cose già in Australia.

Gli utenti che si sono persi il primo match vittorioso di Sinner, possono rimediare attivando la superofferta Sky TV + Netflix a 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro. All’interno di Sky TV rientrano infatti i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, grazie ai quali è possibile vedere gli Australian Open 2024 in streaming.

Australian Open 2024 visibili in streaming con il pacchetto Sky TV e Netflix insieme (Intrattenimento Plus)

Tra le superofferte di Sky, il pacchetto Intrattenimento Plus è uno dei più gettonati. Oltre infatti a regalare la possibilità di guardare gli Australian Open in streaming, attraverso i canali 210 e 211 di Sky, offre l’accesso a tutti gli show per la famiglia di Sky, alle migliori serie tv italiane e internazionali, e all’intero catalogo di Netflix.

In questo modo è possibile accontentare tutti i componenti della famiglia. A partire dagli appassionati di tennis, che grazie alla visione dei canali di Eurosport potranno vedere sia gli Australian Open che il Roland Garros, secondo Slam della stagione. Allo stesso modo saranno felici le persone che amano le serie tv, grazie al ricco catalogo Sky impreziosito dalle produzioni HBO.

A tutto questo si aggiunge il Buono Regalo Amazon da 50 euro. Il buono è spendibile sul sito amazon.it.

Guarda gli Australian Open 2024 con il pacchetto Intrattenimento Plus, aderendo alle superofferte di Sky. Per te anche un Buono Amazon del valore di 50 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.