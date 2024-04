Guarda la seconda puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania in streaming anche all'estero

Ieri sera, mercoledì 3 aprile, è andata in onda la seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, la fiction targata Mediaset con protagonista l’attrice Giusy Buscemi. In attesa del terzo appuntamento, previsto per mercoledì 10 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, ecco le istruzioni per rivedere l’ultima puntata anche all’estero.

Come è noto, a causa delle restrizioni geografiche i contenuti delle piattaforme streaming non sono visibili al di fuori dei confini italiani. Per ovviare al problema occorre attivare una VPN, il servizio che consente di bypassare il blocco geografico simulando una connessione da un altro Paese. A questo proposito, CyberGhost offre la soluzione più economica, grazie all’offerta di primavera che sconta il prezzo del piano biennale a 2,03 euro al mese con quattro mesi extra gratuiti.

Vanina – Un vicequestore a Catania: come rivedere la seconda puntata all’estero

Per vedere la seconda puntata della serie Vanina – Un vicequestore a Catania in streaming dall’estero occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare un servizio VPN.

La scelta migliore per rapporto qualità-prezzo è offerta da CyberGhost VPN, forte anche della promozione di primavera che fa crollare il prezzo del piano di due anni a 2,03 euro al mese. Una volta attivato il servizio, non ti resta che scaricare l’app della VPN e connetterti a un server italiano, in modo da far credere al provider di rete di essere in Italia.

Con questa mossa sbloccherai subito i contenuti di Mediaset Infinity e di tutte le altre piattaforme streaming, tanto all’estero quanto in Italia. Non ti resta dunque che aprire l’app Mediaset Infinity e avviare il video del secondo episodio di Vanina – Un vicequestore a Catania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.