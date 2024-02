Guarda Rai Play in streaming dall'estero con questa VPN

Se ti trovi all’estero e l’idea di perderti i tuoi programmi preferiti su Rai Play ti sembra insopportabile, c’è una soluzione semplice e efficace che ti permetterà di superare ogni barriera geografica: l’utilizzo di una VPN. E non una VPN qualunque, ma PrivateVPN, il servizio che sta rivoluzionando l’accesso ai contenuti in streaming in modo semplice e con un abbonamento super conveniente.

Accedi a Rai Play da ogni parte del mondo

Capita spesso che, viaggiando o vivendo fuori dall’Italia, si incontri il fastidioso messaggio di errore che informa della non disponibilità dei contenuti di RaiPlay nella tua area geografica. Questo perché RaiPlay limita l’accesso ai suoi programmi esclusivamente agli utenti che si trovano sul territorio italiano. Ma con PrivateVPN puoi risolvere questo problema, garantendoti la libertà di accedere a tutti i contenuti che ami, indipendentemente da dove ti trovi e a un prezzo super conveniente.

Attualmente puoi ottenere 12 mesi di servizio più altri 24 mesi extra a poco più di 2 euro al mese. In pratica meno del costo di due caffé. Questo perché c’è una promozione che ti permette di risparmiare ben l’85% sul prezzo di listino.

Come si utilizza PrivateVPN? Attivare PrivateVPN per accedere a RaiPlay dall’estero è molto semplice. Abbiamo sintetizzato i passaggi:

Sottoscrivi un abbonamento a PrivateVPN, approfittando della promozione in corso.

Scarica e installa l’applicazione PrivateVPN sul tuo dispositivo.

Connettiti a uno dei server italiani offerti da PrivateVPN.

Accedi a RaiPlay e inizia a guardare i tuoi programmi preferiti, senza più limitazioni geografiche.

Non avrai nessun problema relativo alla velocità di connessione, perché i server di PrivateVPN sono ottimizzati per lo streaming e potrai vedere i contenuti in alta definizione e senza interruzioni. Ma una VPN non serve solo per lo streaming. Con PrivateVPN il tuo traffico internet sarà crittografato e le tue attività non registrate, permettendoti di navigare in completo anonimato.

Per questi motivi, affidati a PrivateVPN per superare i blocchi geografici che potresti incontrare su Rai Play se sei all’estero. Visita il sito e approfitta della promozione prima che termini.

