Hard Disk per backup a meno di 20€: offerta SHOCK!

Hai mai sognato di fare i tuoi backup spendendo pochissimo? Beh, ecco il prodotto che farà al caso tuo! Si tratta dell’hard disk per backup TEYADI, offre ben 320 GB di memoria interna e si collega al computer con un cavo USB-A 3.0. Il prezzo? 18,32€ per la versione nera grazie all’offerta lampo su Amazon che scade tra pochissimo! Lo sconto è del 15%!

L’hard disk perfetto per un backup veloce quotidiano

Quante volte ti sei trovato nella situazione in cui i tuoi dati non avevano backup da nessuna parte? Quante volte ti è capitato di rimandare questo acquisto perchè pensavi fosse superfluo? Beh, ora è arrivato il momento giusto per farlo!

Grazie ai 320 GB dell’hard disk oggi in promozione, potrai conservare tutti i tuoi documenti più importanti, foto e video dei tuoi ricordi in un luogo sicuro e pratico.

Il form factor del case che racchiude il disco da 2,5 pollici permette di conservare il disco in luoghi sicuri, lontani da occhi indiscreti. Il cavetto USB-A 3.0 permette inoltre di mantenere elevata la velocità di trasferimento file grazie alla tecnologia di cui è dotato. Non solo: potrete facilmente collegarlo a moltissimi device anche sfruttando eventuali dongle. In questo modo, per esempio, potrete trasportare direttamente dal cellulare a questo disco foto e video catturati dallo stesso smartphone.

Il case è realizzato in plastica rigida resistente e zigrinata e, oltre la porta USB per il collegamento del cavetto, non presenta altre aperture. Il dispositivo è resistente a graffi e urti leggeri, ma non a sollecitazioni più importanti.

Se siete in cerca di un buon hard disk per il backup quotidiano, quello proposto oggi è senza dubbio un prodotto valido ad un prezzo irrisorio. L’hard disk TEYADI oggi infatti costa solo 18,32€ con un ribasso del 15%. Approfitta subito dell’offerta lampo su Amazon e porta a casa un hard disk da 320 GB!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.