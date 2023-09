4 TB a disposizione per la tua PS4: in sconto l'Hard Disk Segate!

La tua passione è ancora PS4? Ecco l’offerta giusta per te! L’hard disk portatile Segate da ben 4 TB per PS4 è in sconto del 13%. Oggi costa solo 139,99€ su Amazon!

L’hard disk perfetto per i giocatori di PS4

Sony PlayStation 4 è una console che ha ancora molto da dire. Il parco titoli disponibile è vastissimo e moltissimi videogiocatori vogliono ancora esplorarlo per giocare a proposte di primissimo livello.

Per farlo però in molti si affidano al download dei contenuti preferiti direttamente dalla console grazie allo store Sony. Acquistare e scaricare titoli con i quali giocare è quindi diventata una pratica non solo molto diffusa, ma anche più conveniente in alcuni casi.

Segate propone molte soluzioni per aumentare lo storage di PS4 così da avere sempre a disposizione i propri titoli preferiti evitando così di doverli scaricare più e più volte. Il prodotto oggi in offerta espande la memoria di PS4 di ben 4 TB: spazio davvero infinito per immagazzinare i propri titoli preferiti. Ovviamente il disco è compatibile anche con PS5, ma in questo caso è utile solo a mantenere i dati dei giochi scaricati. Acquistare un prodotto Segate assicura il massimo della qualità per questo tipo di device.

Una volta collegato il device a PS4, l’utente non dovrà fare altro che spostare i titoli che si utilizzano meno spesso su questo disco esterno così da averli sempre a disposizione. Si tratta di una procedura molto rapida che, a differenza di un nuovo download, fa risparmiare moltissimo tempo. La connessione a PS4 avviene tramite il cavetto in confezione che garantisce in oltre il massimo in termini di velocità di trasferimento.

Per acquistare l’hard disk esterno Segate da 4 TB per PS4 non dovrete far altro che andare su Amazon e metterlo nel carrello. Il prezzo? Solo 139,99€. Correte ad acquistare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.