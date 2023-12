HARDWARE al TOP e prezzo MICRO: Teclast T50 è il tablet da avere oggi

Dimenticati i tablet di fascia premium da svariate centinaia di euro oggi che Teclast T50 può essere tuo a un prezzo speciale su Amazon. Infatti, investendo una cifra assolutamente ridicola, hai a portata di mano un device che ti lascerà a bocca aperta fin da subito.

Nonostante il costo di appena 169€ stiamo parlando di un device bello, potentissimo e con tutto ciò di cui hai bisogno per portare a termine i task quotidiani.

Teclast T50 è in vendita su Amazon a un prezzo davvero ridicolo: acquistalo subito a 169€

Il tablet di Teclast monta un eccellente pannello da 11 pollici ad altissima risoluzione 2K ideale per guardare contenuti video senza cali di frame, mentre sotto il cofano regna un potentissimo processore octa core di fianco 16 GB di RAM super veloce. Sottilissimo e molto leggero, il tablet integra una batteria da 7500 mAh, una fotocamera posteriore da 20MP e un sistema audio sbalorditivo con quattro casse stereo.

Il tablet a marchio Teclast ha quindi tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze, in più lo paghi davvero una sciocchezza su Amazon; mettilo subito nel carrello e sfrutta il coupon del valore di 70€ per riceverlo direttamente a casa già domani con i servizi Prime di Amazon, con tanto di consegna rapida e gratuita.

