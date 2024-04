Honor 90 Lite 5G: display 6.7", 8GB RAM, ora a 158,50€ (metà prezzo) con coupon eBay

Un’offerta imperdibile quella proposta oggi da eBay: lo smartphone Honor 90 Lite 5G è in offerta oggi al prezzo più conveniente di sempre grazie al coupon sconto PSPRAPR24. Attivando il coupon al momento del pagamento, potrai acquistare un ottimo dispositivo Android di fascia media quasi a metà prezzo, pagandolo solo 158.50€.

Un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire, considerando che stiamo parlando di un taglio di prezzo di oltre 121€. Acquistando oggi Honor 90 Lite potrai mettere le mani su un dispositivo con un buon processore e un comparto fotografico, capace di accontentare anche i consumatori più esigenti. Se stai cercando un Android di buona qualità e dall’ottimo rapporto qualità prezzo, Honor 90 Lite 5G è la scelta migliore che puoi fare oggi. Soprattutto a questo prezzo.

Honor 90 Lite: perché acquistarlo

Honor 90 Lite è un Android mediogamma di buon livello. Ottimo se cerchi uno smartphone con una buona fotocamera, dalle ottime prestazioni e ad un prezzo accessibile. Il dispositivo monta un display touchscreen da 6.7 pollici con risoluzione di 2388×1080 pixel capace di offrirti un’esperienza visiva di gran lunga più soddisfacente rispetto a quella proposta da altri competitor.

Honor 90 Lite stupisce anche sul versante delle prestazioni. Sotto la scocca troviamo un buon processore octa core affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per un’esperienza d’uso piacevole, veloce e senza particolari limitazioni. Se ami, poi, fare foto e video, con questo smartphone potrai divertirti a creare contenuti di qualità grazie alla presenza di una fotocamera con principale da 100MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità esterna.

Con un crollo di prezzo di questo livello su eBay, non devi assolutamente farti scappare l’eccellente Honor di fascia media venduto praticamente a prezzo stracciato. Un’occasione unica e imperdibile con tanto di consegna gratuita.

