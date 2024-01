HONOR 90 LITE, lo smartphone con fotocamera da 100 Mpx è crollato di prezzo: approfittane prima che termini!

HONOR 90 LITE è uno smartphone straordinario, con connessione 5G, DUAL SIM, RAM+ROM 8GB/256GB, colore nero, versione italiana, ma soprattutto fotocamera principale da 100 Mpx. Su eBay puoi prenderlo con uno sconto del 31%, quindi lo paghi solo 193 euro!

HONOR 90 LITE: le caratteristiche

Honor 90 Lite è uno smartphone Android con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo, rappresentando uno dei migliori dispositivi mobili mai realizzati. Dispone di un grande display da 6.7 pollici e di una risoluzione da 2388×1080 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Honor 90 Lite sono innumerevoli e tutte al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

L’eccellenza di questo Honor 90 Lite è completata da una fotocamera con un sensore da ben 100 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 11547×8660 pixel e di registrare video in full HD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Lo spessore di 7.5mm è veramente contenuto e rende questo Honor 90 Lite ancora più spettacolare.

