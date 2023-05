HONOR Pad X8 Lite è il tablet ECONOMICO perfetto per tutti, anche nel prezzo: 119€

HONOR Pad X8 Lite è un tablet Android di fascia entry-level lanciato da HONOR nel 2021. Il dispositivo è dotato di un display da 8 pollici con risoluzione HD e rapporto di forma 16:9, che lo rende ideale per guardare video e giocare. La struttura è in metallo e il tablet è leggero e sottile, il che lo rende facile da trasportare. In questo istante lo trovi in offerta su Amazon a 119€, tutto incluso, anche le spedizioni.

HONOR Pad X8 Lite, economico è bello

Il tablet è alimentato da un processore MediaTek Helio P22T e viene fornito con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile tramite una scheda microSD fino a 512 GB. Per quanto riguarda la fotocamera, il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 5 MP e una fotocamera frontale da 2 MP, che consentono di scattare foto e selfie di base.

HONOR Pad X8 Lite è dotato di una batteria da 5.100 mAh, che dovrebbe offrire fino a 6 ore di utilizzo continuo in base alle condizioni di utilizzo. Il tablet ha anche una porta USB Type-C per la ricarica. Il sistema operativo preinstallato è Android 10 con l’interfaccia utente personalizzata di HONOR, Magic UI 4.1.

In sintesi, HONOR Pad X8 Lite è un tablet Android di fascia entry-level con uno schermo HD da 8 pollici, un design sottile e leggero e una buona durata della batteria. Le prestazioni non sono le migliori rispetto ai tablet di fascia alta, ma il dispositivo è comunque in grado di svolgere attività quotidiane come la navigazione web, la visione di video e l’utilizzo di app di base. Oggi questo gioiellino lo trovi in offerta su Amazon a 119€, tutto incluso, anche le spedizioni.

