Hori Volante RWA Racing Wheel Apex super scontato per correre a casa come in pista

Se avete sempre giocato ai racing di guida col pad e non siete mai passati al volante perché il prezzo di ottimi dispositivi dedicati vi spaventava, o al contrario quelli economici non vi hanno mai convinto fino in fondo, abbiamo la soluzione che fa per voi. Anzi ce l’ha Hori, una marca che è sinonimo di periferiche di grande qualità che con il nuovo Volante RWA Racing Wheel Apex si è proposta di mettere sul mercato una combo volante + pedaliera fatta apposta per i neofiti della guida realistica casalinga. Il tutto ad un prezzo che, grazie al corposo sconto Amazon del 31%, si ferma a soli 89,99 euro.

Hori Volante RWA Racing Wheel Apex compralo… di corsa!

Hori Volante RWA Racing Wheel Apex come è facile intuire è stato realizzato appositamente per i possessori delle console PlayStation, 4 o 5 che siano, ma inutile dire lo possiamo utilizzare anche su PC tramite porta USB. I designer Hori hanno davvero fatto un bel lavoro, il volante ha un aspetto decisamente unico, per nulla anonimo, grazie al punto di raccordo centrale delle razze che di fatto è quello del pad PlayStation. Di alto livello anche i materiali. La pelle sintetica utilizzata per foderare il volante a tutto vantaggio di un maggiore grip è davvero piacevole e soffice al tatto. Una bella sorpresa per un volante che non teme di confrontarsi sotto questo punto di vista con soluzioni ben più costose.

Il volante restituisce sensazioni ben definite grazie ad una resistenza meccanica che irrigidisce con convinzione le escursioni del volante, il tutto impreziosito anche da vibrazioni corpose che mettono in risalto le asperità dei tracciati. Anche la sensibilità è molto elevata, con una rotazione del volante sino a 270°, perfetti per la maggior parte dei giochi di guida, sia quelli arcade che quello più realistici e impegnativi.

Hori Volante RWA Racing Wheel Apex dispone anche di una comoda pedaliera, dalle dimensioni contenute ma che riesce ad alloggiare piuttosto bene sia i piedi dei bambini che quelli degli adulti.

Hori Volante RWA Racing Wheel Apex venduto scontatissimo a soli 89,99 euro è praticamente la periferica perfetta per chi si vuole cimentare per la prima volta con una combo volante e pedaliera. Si entra in un modo tutto nuovo di fruire i racing game spendendo davvero poco!

