HP Victus 15 Notebook Gaming, lo sconto Amazon ci fa risparmiare 200 euro!

HP Victus 15-fa1005sl è un notebook estremamente potente e versatile, pensato per offrire prestazioni gaming solide e senza compromessi, date le sue componenti tecnologiche. Si tratta di un notebook Premium, capace quindi di garantire ottimi risultati e prestazioni velocistiche elevate sia nel già citato ambito gaming, sia per tutti coloro che vorranno sceglierlo come macchina per fare grafica o montaggio audio video. Tanta potenza e estrema versatilità all’insegna di un costo che Amazon ha deciso di scontare alla grande! Il taglio di prezzo è sontuoso: un bel MENO 17% che fa precipitare il prezzo da 1150 euro a 950 euro! Si, sono ben 200 euro risparmiate!

Si gioca alla grande!

HP Victus 15 si presenta bene, grazie design e materiali restituiscono un feeling decisamente Premium, che coniuga eleganza e robustezza. Siamo abituati a vedere notebbok gaming particolarmente esuberanti nelle forme e nei colori, HP Victus 15 è invece sobrio, emanando nel contempo vibrazioni di potenza come non mai! Su tutto spicca una cornice sottile che massimizza la superficie dello schermo, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente e immersiva.

Il display da 15,6 pollici offre una risoluzione Full HD che restituisce immagini nitide e dettagliate, mentre la tecnologia IPS garantisce angoli di visione più ampi e colori più realistici. La frequenza d’aggiornamento è poi da 144Hz, la fludità prima di tutto quindi!

Ma “sotto il cofano” di HP Victus 15 cosa troviamo?

Processore Intel Core i5-12500H con Intel Integrated SoC per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,5GHz di frequenza grazie al Turbo Boost

Scheda video Nvidia Geforce RTX 4050 da 6GB GDDR6

SSD da 512GB

16GB DDR4 Ram

Ventilazione a 5 vie e sistema di raffreddamento integrato proprietario

Windows 11 Plus

HP Victus 15 è quindi un laptop gaming fatto e finito, che garantirà prestazioni elevate nei giochi più pesanti e complessi per molto tempo. Basta pensare che la scheda video Geforce RTX supporta tutta una serie di tecnologie come, il Ray Tracing o il mai troppo osannato come NVDIA DLSS pensate per rendere i giochi ancor più belli e fluidi!

Davvero un gran bel laptop questo HP Victus 15! Lo sconto Amazon MENO 17%, MENO 200 euro è proprio quello che ci voleva!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.