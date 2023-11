Huawei FreeBuds SE 2: prezzo SHOCK per tanta qualità!

Sei in cerca degli auricolari TWS migliori nel rapporto qualità/prezzo, ma il tuo budget è risicato? Ecco le Huawei FreeBuds SE 2: hanno una batteria titanica, non sono in-ear e, soprattutto, integrano tutta la qualità del brand! Il prezzo? Solo 38,99€ grazie al ribasso del 20% disponibile oggi su Amazon! Non aspettare: comprali subito!

Gli auricolari con il miglior rapporto qualità/prezzo!

Se sei in cerca di un nuovo paio di auricolari TWS non in-ear, ma non vuoi spendere una fortuna, beh…oggi è il tuo giorno fortunato!

Ecco infatti le Huawei FreeBuds SE 2 in super sconto! Si tratta di un paio di auricolari dall’indiscussa qualità e dalle caratteristiche tecniche in grado di accontentare i clienti più esigenti.

Questi auricolari hanno un form factor tradizionale unito alla comodità di cuffiette senza fili. Con pochi semplici tocchi, si connettono al tuo smartphone Android o iOS e ti permettono di ascoltare musica o intrattenere le tue conversazioni telefoniche senza nessun problema. I microfoni integrati negli auricolari offrono un’ottima soppressione del rumore anche in ambienti particolarmente rumorosi: l’interlocutore vi sentirà sempre benissimo.

La batteria garantisce un massimo di 40 ore di uso complessive: il calcolo della durata comprende gli auricolari e la loro custodia carichi al 100%. Gli auricolari, singolarmente, garantiscono 3 ore di riproduzione musicale continuativa.

La connessione è garantita dal Bluetooth 5.3: non solo assicura grande stabilità, ma consuma pochissima batteria. Inoltre, grazie a questa connettività, se si utilizza uno smartphone compatibile, si potrà condividere ciò che si sta ascoltando anche con un’altra persona nello stesso momento.

Una volta collegati al proprio device principale, basterà estrarne uno dal cofanetto per una connessione istantanea. In generale, viste le caratteristiche tecniche, offrono un’ottima esperienza utente. Certo, non aspettatevi audio di livello professionale, ma per l’utilizzo quotidiano sono più che soddisfacenti.

A sorprendere davvero è il prezzo al quale sono proposte oggi. Le Huawei FreeBuds SE 2 costano solo 38,99€ su Amazon grazie alla promo del 20% disponibile in questo momento. In promozione, potrete avere la variante bianca: elegante e discreta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.