HUAWEI FreeClip: gli auricolari che amerai sono in SCONTO!

Chi li ha provati, è rimasto stupito! Oggi vi presentiamo un paio di auricolari bluetooth di un’azienda che, nel tempo, si è contraddistinta per proporre prodotti di qualità elevatissima. Stiamo parlando degli auricolari HUAWEI FreeClip: design unico open-air, comodi e funzionali. Il prezzo? 199,99€ grazie allo sconto del 19% disponibile su Amazon! In confezione, HUAWEI ti regala la Band 8: una smartband di grandissimo pregio!

Design innovativo e comfort tutto da scoprire: ecco i HUAWEI FreeClip

Il mondo degli auricolari ha accolto da poco un prodotto davvero interessante che, per molti, segnerà un punto di svolta. Stiamo parlando degli auricolari HUAWEI FreeClip: hanno un design innovativo studiato su ben 10.000 soggetti di test.

Gli auricolari sono definiti come degli open-ear. In sostanza, sono privi di gommini come degli auricolari tradizionali. Si posizionano nel padiglione auricolare “clippandoli” all’orecchio: chi li ha provati, assicura che non si spostano di un millimetro anche durante lo sport.

La cosa interessante è la dotazione di questi auricolari: non manca la cancellazione del rumore grazie a microfoni super prestanti che permetteranno di mantenere una qualità elevatissima in chiamata. Non è invece presente l’ANC in ascolto musicale: impossibile garantire la corretta funzionalità con auricolari open-air.

La batteria dura complessivamente ben 36 ore: si ricarica tramite la porta USB-C posta sul case di ricarica degli auricolari.

L’altra particolarità è il fatto che gli auricolari sono intercambiabili: HUAWEI non indica infatti un auricolare destro o sinistro. Quando indossati, gli auricolari rileveranno il fatto che si trovino a destra o a sinistra e setteranno il collegamento con lo smartphone di conseguenza. Per alcuni, il fatto che destra e sinistra fossero imposte è un problema: con questo prodotto sarà invece solo un lontano ricordo.

Non da meno, la presenza in scatola della Band 8 della stessa azienda: una smartband di qualità, dalle ottime caratteristiche tecniche che funziona egregiamente sia con Android che con iOS.

Se siete in cerca di un paio di auricolari di buon livello, innovativi e comodi, ecco che i HUAWEI FreeClip faranno al caso vostro. Oggi il prezzo è particolarmente interessante: solo 199,99€ grazie allo sconto del 19% disponibile su Amazon! Come detto, in confezione arriverà a casa anche la Band 8 di HUAWEI. Un’offerta da cogliere al volo!

