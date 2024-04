Il BUDGET PHONE definitivo di Redmi è in REGALO su Amazon (120€)

Tra i numerosi smartphone Android di fascia economica attualmente disponibili in rete, Redmi 13C è senza ombra di dubbio uno tra i più popolari e ben accolti. Quest’oggi è il protagonista di una interessante offerta di Amazon che lo rende ancora più conveniente, merito dello sconto immediato dell’8%.

Ideale per svolgere perfettamente tutti i task quotidiani più comuni, lo smartphone del colosso cinese ruota attorno un hardware per niente male.

Redmi 13C costa davvero una sciocchezza su Amazon con l’8% di sconto immediato

Redmi 13C monta un bel pannello da 6.7 pollici a 90Hz ideale per guardare video fluidissimi e ad altissima risoluzione, mentre il processore octa-core ha a disposizione 8/256GB di memoria per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Puoi utilizzare il device di Redmi per navigare in rete ad alta velocità, telefonare, ascoltare la musica e molto altro ancora per un giorno interno; sotto il telaio sottile, infatti, è presente un modulo batteria da 5000 mAh. Se poi hai anche il pallino della fotografica e ti piace condividere i tuoi scatti sui social, sul retro è presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Insomma, cosa stai aspettando? Prendi al volo l’eccellente budget phone di Redmi oggi che lo puoi pagare una vera sciocchezza su Amazon, merito dello sconto immediato dell’8% a cui si aggiunge anche la consegna senza costi aggiuntivi con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.