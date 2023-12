Il mitico Batwing dell'iconico film di Batman del 1989 è in OFFERTA: sconfiggi Joker con 29 euro!

Lego 76265 dc bat-aereo riproduce in mattoncini il mitico aereo di Batman visto nel film del 1989, con incluse 2 minifigure: oltre a quella di Batman, anche Joker interpretato dal mitico Jack Nicholson. Oggi lo paghi solo 29,90 euro grazie allo sconto del 21%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Lego 76265 dc bat-aereo: le caratteristiche

Metti tutta l’azione del classico film di Batman del 1989 nelle mani dei bambini, con il set LEGO DC Bat-Aereo: Batman vs. The Joker, che include un aeroplano giocattolo per vivere avventure aeree. L’aereo giocattolo Batwing è dotato di 2 shooter, cabina di pilotaggio, vano portaoggetti per il Batarang di Batman e le manette; quando non è in azione, può essere appeso alla parete. Questo playset di Batman 1989 include una minifigura LEGO di Batman, con l’iconico mantello nero e il cappuccio, e la minifigura LEGO di Joker, con il classico abito viola e il cappello.

Batman scende in picchiata sulle strade di GOTHAM CITY con il suo fantastico Batwing e vede il Joker; usando il Batarang e le manette, il potente supereroe consegnerà il cattivo alla giustizia. I bambini possono scaricare l’app LEGO Builder per un’esperienza di costruzione coinvolgente, con strumenti digitali per ingrandire e ruotare i modelli in 3D, salvare i set e monitorare i progressi.

