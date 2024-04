Il nuovo OPPO Reno 11 F 5G è in offerta in 10 rate da 33 euro al mese senza interessi

A inizio aprile OPPO ha presentato il nuovo Reno 11 F 5G, un medio gamma che punta forte sul comparto camere, sulla batteria e sulla qualità costruttiva. Non a caso, nella sua fascia di mercato è uno degli smartphone meglio progettati per durare almeno 4 anni, andando quindi ben al di là dei 2 anni di vita media di un telefono.

Il prezzo recente più basso è 369,99 euro, grazie alla nuova offerta di OPPO è però possibile acquistare Reno 11 F a soli 329,99 euro. Inoltre si può scegliere di pagare in 10 rate da 33 euro al mese senza interessi con PagoDIL, oppure in 3 rate da 110 euro a interessi zero con Scalapay.

OPPO Reno 11 F 5G in offerta a 329,99 euro su OPPO Store

Sul fronte della batteria, il nuovo modello Reno 11 F introduce la modalità di ricarica Ultra-Low Temperature, pensata per risolvere il problema che affligge gli smartphone in carica quando la temperatura ambientale è prossima o al di sotto dello zero. In aggiunta a ciò c’è anche il supporto all’USB Power Delivery fino a 55W, che rende utilizzabili tutti i caricatori standard che offrono una potenza adeguata.

L’altro punto di forza del medio di gamma OPPO è la tecnologia In-Sensor Zoom 2X, che unita all’algoritmo Portrait Expert Engine e il sensore da 64 MP della tripla camera posteriore trasformano i ritratti di Reno 11 F in scatti di grande impatto visivo e realistici. Completano il comparto fotografico la Macro da 2 megapixel e la grandangolare Sony Ultra da 8 megapixel.

Tra le altre cose, il nuovo smartphone della casa asiatica partecipa alla promozione relativa ai biglietti per la finale di Champions League a Londra. Trovi tutti i dettagli dell’iniziativa nell’articolo che gli abbiamo dedicato a questa pagina.

OPPO Reno 11 F, con connettività 5G, è in offerta a 329,99 euro sul sito ufficiale oppostore.it, pagabile anche in 10 rate a interessi zero da 33 euro al mese con PagoDIL. La promozione prevede inoltre la consegna gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.