Il RE dei budget phone PERFETTO per Natale: Motorola moto e40 a 139€

Amazon ha il regalo di Natale perfetto per te: il budget phone di punta Motorola moto e40 può essere tuo spendendo la cifra più economica di sempre. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 22%, il device del colosso hi-tech può essere tuo al prezzo di appena 139€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Leggero, sottile e con una scheda tecnica appositamente ottimizzata per portare a termine i task quotidiani più comuni, Motorola moto e40 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Impossibile lascarsi scappare questo regalo di Natale di Amazon: Motorola moto e40 a 139€

Frontalmente è presente un buon pannello Max Vision da 6.5 pollici super smooth a 90Hz ideale per guardare contenuti video ad alta definizione, mentre la fotocamera selfie scatta foto di qualità da condividere al volo sui social. Dual SIM e con una mega batteria da 5000 mAh che ti assicura ore e ore di utilizzo, Motorola moto e40 monta anche un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 48MP per foto e video di qualità.

Spendendo la cifra ridicola di appena 139€ su Amazon hai la possibilità di stringere tra le mani un ottimo budget phone per Natale; metti subito nel carrello il device di Motorola per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.