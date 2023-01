Il Roaming Like at Home si rinnova: più Giga all'estero per gli utenti italiani

La normativa Roaming Like at Home diventa ancora più vantaggiosa per gli utenti italiani. A partire dal 1° gennaio 2023, infatti, è possibile sfruttare una serie di novità che consentiranno di utilizzare la tariffa mobile in modo ancora più completo quando si è all’estero, all’interno dei confini UE.

Le novità sono due:

aumenta il quantitativo di GB mensili utilizzabili in roaming senza costi aggiuntivi (a parità di canone mensile dell’offerta rispetto al 2022)

(a parità di canone mensile dell’offerta rispetto al 2022) si riduce il costo extra soglia che viene applicato, con una tariffazione a consumo, quando si esauriscono i GB mensili in UE: il nuovo valore è 0,00218 euro per ogni MB

Le due novità sono valide per tutto il 2023. La normativa Roaming Like at Home registrerà un ulteriore aggiornamento a partire dal 2024. Per il calcolo dei Giga utilizzabili in roaming in UE, ricordiamo, è possibile utilizzare la seguente formula:

GB mensili= [(canone mensile senza IVA della tariffa attiva / costo all’ingrosso di un GB) x 2]

In questa formula, il valore del costo all’ingrosso di un GB si è ridotto da 2 euro a 1,8 euro con il passaggio dal 2022 al 2023. In questo modo, a parità di canone mensile della tariffa, si registra un aumento dei Giga disponibili. Da notare che un operatore può offrire più GB di quanto calcolabile con questa formula ma non può proporne di meno (a meno che non abbia ottenuto una deroga).

Fastweb Mobile: l’offerta giusta per sfruttare il Roaming Like at Home

Per sfruttare appieno il Roaming Like at Home è possibile affidarsi all’offerta Fastweb Mobile, disponibile in promozione fino al 31 gennaio 2023. L’offerta può contare su alcuni punti di forza che fanno la differenza:

in roaming è possibile utilizzare fino a 8 GB mensili senza costi aggiuntivi oltre al canone dell’offerta

è possibile utilizzare oltre al canone dell’offerta la validità del Roaming Like at Home si estende anche alla Svizzera ed al Regno Unito e non solo ai territori UE

ed al e non solo ai territori UE l’offerta include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G ogni mese in Italia al costo di 7,95 euro al mese

ogni mese in Italia al costo di dall’Italia è possibile sfruttare anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali

Per attivare Fastweb Mobile è possibile richiedere un nuovo numero oppure richiedere la portabilità da qualsiasi operatore. L’offerta è attivabile dal link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.