Il tablet DEI TUOI SOGNI con Android 13 costa NIENTE su Amazon

Non è assolutamente necessario spendere un capitale per acquistare un nuovo tablet con Android 13 a bordo, oggi men che mai considerando la scioccante offerta di Amazon. Infatti, sfruttando lo sconto totale del 13%, il device è in vendita ad appena 349€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Evidentemente il pezzo forte del device è il suo sbalorditivo rapporto qualità/prezzo, ma non è assolutamente da ignorare la scheda tecnica e il design che lo accompagna.

Il tablet economico con Android 13 a bordo costa una sciocchezza su Amazon

Il tablet, infatti, è realizzato con un telaio unibody in alluminio che abbraccia un pannello da 10 pollici IPS ad alta risoluzione, mentre sotto il cofano troviamo un processore octa core e una batteria da 5000 mAh che ti assicura una buona autonomia.

In sostanza si tratta di un tablet ideale per studiare, svagarsi oppure continuare a lavorare in remoto; è perfetto per navigare in rete, chattare sui social, guardare video ad alta risoluzione e utilizzare le numerosissime app ottimizzate per Android 13.

Il device è finalmente pronto sorprenderti con la consegna rapida garantita con i servizi Prime, ma solo se lo metti subito nel carrello di Amazon; sfrutta l’eclatante sconto immediato del 13% che fa crollare il prezzo di vendita del tablet ad appena 349€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.