Il TOP dei mediogamma Samsung costa il 39% in MENO su Amazon

L’eccellente smartphone Android di fascia media Samsung Galaxy A23 5G è il protagonista assoluto di unaofferta Amazon davvero entusiasmante. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 39%, ti bastano appena 214€ per stringere tra le mani uno smartphone che ha del carattere da vendere e con non teme il confronto con device molto più costosi.

Samsung Galaxy A23 5G sorprende fin da subito con il suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo e con la sua modestissima scheda tecnica di tutto rispetto.

Samsung Galaxy A23 5G costa molto di meno su Amazon con lo sconto del 38%

Parliamo di un pannello Infinity-V da 6.6 pollici ideale per guardare video ad alta risoluzione, un processore octa core con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile, una mega batteria da 5000 mAh e un modem 5G per navigare in rete ad altissima velocità.

Come se non bastasse, il terminale Android di Samsung monta anche un modulo fotografico quadruplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna.

Acquista in questo istante su Amazon lo smartphone di Samsung e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon; una volta scartato e acceso scoprirai che non potrai più farne a meno, soprattutto dopo aver speso così poco.

