Il TOP DI GAMMA Samsung Galaxy S23 sprofonda su eBay con la Cyber Week

L’arrivo della Cyber Week di eBay rappresenta la migliore occasione che ti possa capitare per acquistare l’ottimo Samsung Galaxy S23 a un prezzo davvero conveniente. Sfruttando lo sconto immediato del 36%, infatti, ovvero risparmiando ben 351€, ti bastano appena 628€ per stringere tra le mani l’eccellente device di Samsung.

Samsung Galaxy S23 non ha quasi bisogno di presentazioni: amatissimo da milioni di utenti in tutto il mondo, rappresenta il top del top in ambito mobile sotto ogni punto di vista.

Sconto shock di eBay per Samsung Galaxy S23: offerta assolutamente imperdibile

Il device monta un eccellente pannello Dynamic AMOLED 2X da 6.1 super smooth ideale per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, ma c’è anche un comparto hardware estrememante potente con un velocissimo processore octa core e 8 GB di RAM.

Lo smartphone del colosso sudcoreano, inoltre, è alimentato da una mega batteria con supporto alla ricarica rapida mentre sul retro un validissimo modulo fotografico triplo ti sorprende con foto e video di altissimo livello con il sensore principale da 50 MP.

Con un prezzo di vendita finale di appena 628€ su eBay hai finalmente a portata di mano il top di gamma Android che stavi aspettando da così tanto tempo; mettilo subito nel carello e sfrutta la consegna rapida e gratuita per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore.

