ILLUMINA le tue FESTE con questa catena LED lunga 15 metri e 8 modalità luminose in OFFERTA

RJEDL è una Catena luminosa con ben 120 LED, lunga 15 metri, dimmerabile, per feste, con spina per interni ed esterni, fino a 8 modalità luminose, risparmio energetico. Ideale per le feste di Natale ormai arrivate, ma anche per compleanni, cerimonie, ecc. Lo sconto è del 29%, quindi la paghi solo 17,70 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

RJEDL Catena luminosa: le caratteristiche

Crea un’atmosfera calda e bella e ravviva la tua casa. Queste luci sono piccole e carine. La morbida luce bianca è carina e aggiunge un aspetto davvero bello alla tua stanza o al tuo spazio esterno. Quindici metri è una dimensione perfetta e c’è abbastanza lunghezza prima che le lampadine inizino effettivamente in modo da poter trovare una spina decente prima di filarle lungo di loro. Le 8 diverse impostazioni di luce sono piuttosto cool.

Hanno flash, luci alternate, dissolvenza lenta, ecc. Si presta anche ad Halloween o Natale per un’atmosfera divertente. Acquisto set separati per diversi posti. Con il telecomando multifunzionale, è possibile accendere e spegnere le luci, regolare o illuminare la luce in 4 livelli, cambiare le modalità di illuminazione e impostare un timer che mantiene le luci per 6 ore ogni giorno. Per disattivare il timer, basta premere il pulsante “OFF” sul telecomando o semplicemente scollegare la spina dalla presa.

RJEDL è una Catena luminosa con ben 120 LED, lunga 15 metri, dimmerabile. Lo sconto è del 29%, quindi la paghi solo 17,70 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.