Illustrator: le principali shortcut per Windows e Mac

Anche Adobe Illustrator, come la maggior parte dei software, ha delle scelte rapide – dette shortcut – in grado di facilitare e rendere più fluido e produttivo il flusso di lavoro. Se sei alle prime armi con il programma potresti non conoscere però le più importanti: per questo motivo abbiamo elencato le scelte rapide più comode e importanti da conoscere quando si lavora con Adobe Illustrator.

Le 10 shortcut fondamentali di Illustrator

Ecco l’elenco delle scelte rapide che devi assolutamente conoscere.

Creare un nuovo documento: Ctrl + N (Windows) / Cmd + N (Mac) Salvare documento: Ctrl + S (Windows) / Cmd + S (Mac) Aggiungere un nuovo livello: Ctrl + L (Windows) / Cmd + L (Mac) Mostrare o nascondere i righelli: Ctrl + R (Windows) / Cmd + R (Mac) Adattare alla finestra: Ctrl + 0 (Windows) / Cmd + 0 (Mac) Utilizzare lo strumento mano: Barra spaziatrice (Windows e Mac) Strumento punto di ancoraggio: Maiusc + C (Windows e Mac) Selezionare tutto: Ctrl + A (Windows) / Cmd + A (Mac) Deselezionare tutto: Maiusc + Ctrl + A (Windows) / Maiusc + Cmd + A (Mac) Creare maschera di ritaglio: Ctrl + 7 (Windows) / Cmd + 7 (Mac)

