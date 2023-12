Impara nuove lingue con Mondly: abbonamento a vita in SUPER OFFERTA (-95%)

La nuova promozione di Mondly è il regalo di Natale giusto da fare (o da farsi) a chi ama le lingue straniere, i viaggi all’estero e vuole accrescere le sue conoscenze. Per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile accedere a tutti i corsi per imparare le lingue straniere disponibili su Mondly con una spesa di appena 99,99 euro e un risparmio del 95% rispetto al costo standard del pacchetto (1.999,99 euro).

In questo modo, quindi, è possibile accedere a 41 lingue diverse. Da notare che non si tratta di un abbonamento: l’accesso è a vita, senza costi ricorrenti e spese aggiuntive. Si tratta, quindi, di un’occasione unica che consente di sfruttare al massimo tutti i contenuti del popolare servizio.

Per sfruttare la promozione, valida solo per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto che vi condurrà alla pagina dedicata all’offerta del sito Mondly.

Impara nuove lingue con Mondly: l’offerta è un vero e proprio regalo di Natale

La promozione in corso, in questo momento, è da cogliere al volo: l’abbonamento annuale a Mondly, infatti, costa 47,99 euro. Scegliendo l’abbonamento a vita, invece, è possibile ottenere uno sconto enorme, andando ad assicurarsi un accesso illimitato a tutto il database della popolare applicazione per una spesa di 99,99 euro. Complessivamente, ci sono ben 41 lingue da scoprire.

L’accesso ai contenuti di Mondly è illimitato, senza costi aggiuntivi da considerare. L’applicazione ha una community di ben 110 milioni di utenti e propone sempre nuovi contenuti per aiutare i suoi utenti ad imparare, in modo ancora più semplice, le lingue. Per sfruttare la promozione è sufficiente accedere alla pagina dedicata all’offerta, raggiungibile dal sito qui di sotto. Lo sconto, pari al 95%, sarà disponibile solo per un breve periodo.

