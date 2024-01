Imparare a usare Canva Magic Studio con i corsi di Skillshare (gratis per un mese)

Canva Magic Studio consente di sfruttare l’intelligenza artificiale per realizzare contenuti di altissima qualità. Si tratta di un servizio ricco di funzionalità e in grado di offrire, a creator professionisti e appassionati, tutti gli strumenti utili per generare progetti davvero sorprendenti.

Per raggiungere quest’obiettivo, però, è necessario imparare a usare Canva Magic Studio, scoprendone tutti i trucchi e le funzionalità a disposizione. L’intelligenza artificiale permette di sfruttare nuovi strumenti ma deve essere padroneggiata al meglio.

Per capire come funziona Canva Magic Studio è possibile affidarsi ai corsi online di Skillshare che permettono l’accesso a guide avanzate e approfondite che consentono di scoprire il funzionamento del servizio nei minimi dettagli.

In questo momento, Skillshare è disponibile con un mese gratuito per tutti i nuovi utenti. Per accedere alla piattaforma è sufficiente utilizzare il tasto qui di sotto per raggiungere il sito e creare subito un account.

Come imparare a usare Canva Magic Studio con Skillshare

Skillshare è un punto di riferimento per gli utenti del web, garantendo l’accesso a tanti corsi per poter migliorare le proprie abilità e per arricchire le proprie conoscenze. La piattaforma è il luogo giusto dove imparare a utilizzare l’intelligenza artificiale di Canva.

Il servizio prevede la sottoscrizione di un abbonamento con possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Attualmente ci sono oltre 25 mila corsi realizzati da oltre 8 mila insegnati sulla piattaforma che può contare su oltre 600 mila membri. Si tratta di numeri che chiariscono l’affidabilità e la completezza del servizio.

Per iniziare a utilizzare Skillshare e per imparare a padroneggiare Canva Magic Studio è possibile utilizzare il link qui di sotto e creare un nuovo account per sfruttare un mese di prova gratuita della piattaforma. Non ci sono vincoli o costi di alcun tipo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.