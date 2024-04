Imparare e Guadagnare con Crypto: 99Bitcoins Offre Una Nuova Opportunità Nonostante il Crollo del Mercato

Il mercato delle crypto è stato pesantemente scosso in questi giorni, lanciando sul tavolo una manciata d’incertezza che ora ha messo un po’ sulle spine moltissimi investitori, i quali stanno pianificando un po’ sul da farsi in futuro.

Ma qual è davvero la mossa giusta? Comprare a tutto spiano? Vendere? Aspettare che ci sia un movimento e decidere solo in quel momento? Cosa dovrebbe fare un investitore che, come nessuno a questo mondo, ha la sfera di cristallo per predire il futuro?

La risposta a come agire sul mercato non la riceverai in questo articolo, ma possiamo darti un’opzione che sicuramente non rimpiangerai, ovvero studiare per prepararti al meglio in futuro.

Ma studiare cosa? Ovviamente le basi delle criptovalute, come funzionano, dove si comprano, quali sono davvero buone e quali sono invece da lasciare lì in un angolo.

Se vuoi diventare un buon investitore e sfruttare le potenzialità del mercato, allora puoi iniziare investendo sulla tua conoscenza nel settore, per ritrovarti poi formato al momento giusto.

Come puoi ottenere questo? Con 99Bitcoins, ovvero una piattaforma di e-learning che ti permette d’imparare tutto, ma proprio tutto quello che devi sapere sul mondo di Bitcoin e delle altcoin in generale.

Ora, in tutto questo potresti non aver voglia di dedicare tempo e sforzi a questo, magari sottraendolo ad altre attività che preferisci fare in una giornata classica. Ma c’è un grande incentivo all’apprendimento questa volta, che va oltre alla mera conoscenza.

Sì perché, con 99Bitcoins paga i propri utenti per imparare. Hai capito bene! Iscrivendoti ai corsi sulle criptovalute e progredendo nei medesimi, ti verranno dati i token 99BTC come premio, i quali potrai poi venderli per ottenere denaro sonante, oppure tenerli aspettando una futura crescita.

Come fa 99Bitcoins a fare questo? Grazie allo standard Learn to Earn, ovvero un nuovo modo di premiare la community che partecipa e, in questo caso, apprende.

Oggi impari, guadagni mentre impari e, quando il mercato è di nuovo pronto, investi. Sì perché, nelle lezioni di 99Bitcoins, s’impara anche a fare trading e a cogliere i principali segnali del mercato, anticipando i movimenti.

Presale e staking

La piattaforma è promettente, ma ancora di più è il fatto che il token non sia ancora stato lanciato sul mercato. Nessuno sa ancora il prezzo che toccherà 99BTC appena i principali exchange inizieranno a listarlo.

Storicamente, la maggior parte delle monete ha avuto degli incrementi pazzeschi, arrivando a fare x10 o anche x100 nelle prime ore dall’apertura del trading. Partecipando alla community, imparando e raccogliendo i premi, potresti poi rivenderli a prezzi folli appena possibile. Questo è il sistema Earn to Learn.

Hai racimolato un bel gruzzolo di 99BTC e vuoi tenerli al sicuro fino al momento più appropriato per la vendita? Puoi metterli in staking e ottenere rendite passive. Ben il 14% del totale di 99BTC è destinato alle rendite di chi li mette in staking, con la tua scorta che crescerà a doppia velocità tramite apprendimento e staking.

Insomma, appendere non è mai stato così conveniente. Se il mondo delle crypto ti appassiona e vuoi davvero padroneggiarlo, la conoscenza è tutto. Ma, se oltre alla conoscenza volessi anche poter guadagnare studiando, allora 99BTC è la risposta a ogni tua domanda.