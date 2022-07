Imparare Procreate da zero: il corso completo

Procreate è un’applicazione di disegno disponibile esclusivamente su App Store (e quindi per dispositivi Apple), molto in voga tra gli artisti. Le sue molteplici funzionalità, infatti, la rendono una tra le applicazioni più complete e gettonate, sia tra i principianti che tra gli illustratori di livello più avanzato. Se hai appena acquistato Procreate e non sai da dove iniziare, ti consigliamo un ottimo videocorso sottotitolato in italiano in cui potrai apprendere solide basi da cui iniziare a sviluppare tutto il tuo talento artistico.

Il corso è stato realizzato da Brad Woodard, graphic designer e illustratore con anni di esperienza alle spalle, fondatore dell’agenzia creativa “Brave the Woods” che utilizza Procreate per progettare illustrazioni audaci e colorate per clienti come USPS, Ford, Penguin Random House, eBay e Microsoft.

È strutturato in 37 videolezioni on-demand (durata complessiva: poco più di 4 ore), a loro volta suddivise in sette “mini” corsi che trattano nel dettaglio altrettanti argomenti: i fondamenti di Procreate, personalizzazione dell’interfaccia, creare sfumare e cancellare segni, lavorare per livelli, strumenti di selezione e trasformazione, effettuare modifiche, esportare e condividere.

Naturalmente per ottenere il massimo dal corso è necessario possedere un iPad (con sistema operativo iOS 11.1 o recente), l’ultima versione di Procreate e una Apple Pencil. Trattandosi di una guida livello principiante non è necessario avere alcuna esperienza pregressa. Considerando, inoltre, il 98% di valutazioni positive ricevute dagli studenti che hanno frequentato il corso, possiamo affermare che si tratta di un’ottima possibilità per apprendere tutti i segreti di Procreate.

Grazie alla promozione attiva è possibile risparmiare l’83% di sconto rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che a meno di dieci euro potrai portarti a casa un intero corso on-demand e ad accesso illimitato per sempre e risorse aggiuntive messe a disposizione dall’insegnante, un vero esperto del settore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.