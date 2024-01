Incogni: nuova offerta per proteggere i propri dati personali online (50% di sconto)

Sei al lavoro. Il telefono squilla. Il numero non è memorizzato ma decidi di rispondere ugualmente: è spam. Dopo poco il telefono suona di nuovo. È un altro numero non presente in rubrica. E anche stavolta rispondi, perché stai aspettando una telefonata importante e non puoi fare altrimenti. Niente, è ancora spam.

Quanto scritto sopra è tratto da una storia vera, o meglio dalle giornate di tantissimi italiani che si ritrovano sommersi dalle telefonate di call center e centralini vari sparsi per l’Italia e in giro per il mondo. All’origine del problema c’è la cessione involontaria dei propri dati personali online ad aziende di terze parti. Quello che si potrebbe definire come peccato originale. Lo soluzione? Affidarsi a un servizio come Incogni, grazie al quale è possibile rimuovere all’istante i propri dati dai database dei broker. Oggi, tra l’altro, la licenza annuale è in offerta a metà prezzo.

Incogni: la licenza di 1 anno è in sconto del 50% sul sito ufficiale

Incogni è un servizio in abbonamento di Surfshark, nome noto nel settore VPN (Virtual Private Network, letteralmente rete virtuale privata), che aiuta qualsiasi utente a proteggere le proprie informazioni personali.

Tra le altre cose, i principali servizi di Incogni sono:

rimuove i dati dei clienti dai database dei broker che li raccolgono, commercializzano, vendono o pubblicano;

impedisce che estranei si impossessino delle informazioni personali degli utenti sui siti di ricerca di persone;

mantiene i dati degli utenti fuori dal mercato, attraverso l’invio di richieste formali a una lista sempre più numerosa di broker di dati.

Il piano di un anno di Incogni è in offerta a metà prezzo a 6,49 dollari al mese, anziché 12,99 dollari, grazie al 50% di sconto. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si hanno 30 giorni di tempo dalla data di acquisto per richiedere il rimborso completo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.