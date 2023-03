Internet e chiamate illimitate: come risparmiare con Vodafone

Al giorno d’oggi, avere una linea Internet all’altezza della situazione è una necessità concreta per qualunque tipo di nucleo familiare.

Che si utilizzi la connessione per lavorare, per giocare o per qualunque altro motivo, prestazioni elevate e solidità risultano indispensabili. Allo stesso tempo, anche una linea telefonica con chiamate illimitate può risultare molto utile.

Per sentire più vicino un caro distante da casa o passare tempo piacevole chiacchierando con un’amica o un amico, una formula che non prevede costi per le telefonate può risultare a dir poco piacevole.

In entrambi i contesti, Vodafone offre una formula che permette non solo di ottenere il massimo per quanto concerne Internet e chiamate, ma che risulta anche alquanto conveniente.

Internet e chiamate senza limiti? Un’offerta che ti permette di risparmiare

La proposta di Vodafone appare come il massimo della comodità.

Attraverso il piano INTERNET UNLIMITED, infatti, è possibile navigare senza limiti, con la migliore tecnologia, sfruttando tutta la potenza della rete Vodafone.

Il tutto con, incluso nell’offerta, un modem con rete Wi-Fi ottimizzata, per un segnale perfetto capace di soddisfare le necessità di tutti i device collegati wireless al dispositivo.

La velocità di punta raggiungibile, pari a 2.5 Gigabit/s, rappresenta un’eccellenza nel contesto delle reti italiane. Il tutto, ovviamente, senza contare le già citate chiamate telefoniche illimitate.

Cosa serve per passare a Vodafone? La carta d’identità, il codice fiscale e l’eventuale codice di migrazione sono tutto ciò che serve per avviare la procedura di attivazione della sottoscrizione.

Quanto costa questa proposta Vodafone?

Grazie all’attuale promozione, invece dei 27,90 euro mensili richiesti, è possibile ottenere il pacchetto completo per soli 24,90 euro al mese a cui si vanno ad aggiungere soli 5 euro per quanto riguarda i costi di attivazione.

