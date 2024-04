Interruttore relè intelligente a 9,99€ (-50%): la tua SMART HOME inizia da qui

Amazon è tornata ad offrire un fantastico sconto sull’interruttore relè intelligente Shelly Plus 1 Mini Gen3, la soluzione ideale, pratica ed economico per iniziare a costruire la propria smart home: con un risparmio del 50% può essere tuo infatti a soli 9,99 euro.

Portandoti a casa questo interruttore scopri una piccola ma potente soluzione per il controllo intelligente dei tuoi dispositivi elettrici con massime prestazioni senza compromessi. I connettori robusti gli permettono di gestire fili fino a 4 mm2, garantendo una connessione affidabile e sicura per una vasta gamma di dispositivi elettrici.

Con un canale da 8A e il supporto sia per l’alimentazione in corrente alternata che continua, può aiutarti a gestire in modo intelligente una vasta gamma di apparecchi domestici, dalla porta del garage al sistema di irrigazione. Inoltre, puoi controllarlo anche da remoto tramite l’app Shelly Smart Control o gli assistenti vocali come Alexa e Google Home.

Senza la necessità di un HUB, si integra perfettamente con una varietà di piattaforme, protocolli e assistenti vocali, offrendo una programmazione versatile e un’ottimizzazione affidabile con l’infrastruttura domestica preesistente. Tutto questo a soli 9,99 euro: da non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.