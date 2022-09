iPad (2021) di Apple in offerta STREPITOSA solo su eBay: affare d'oro

L’offerta di eBay sul valido e popolare tablet iPad (2021) di Apple ti offre la possibilità di stringere tra le mani uno tra i migliori device di questa categoria, solo per pochissime ore in sconto con un codice coupon esclusivo (lo trovi in calce alla news).

Realizzato con un telaio unibody in alluminio che gli conferisce un look & feel bellissimo, il tablet del colosso di Cupertino ha tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

L’iPad (2021) di Apple è in forte sconto su eBay: affare d’oro

Oltre a montare un bellissimo display con colori brillanti e una perfetta luminosità in qualunque momento della giornata, l’hardware integrato è pensato per darti modo di passare da un’applicazione all’altra in un istante e soprattutto senza scendere a compromessi.

Il tasto Home, inoltre, integra un velocissimo sensore per le impronte che ti permette di sbloccare l’iPad. Supportato per ancora molti anni e munito dell’ultima versione di iOS, il tablet può contare su tantissime applicazioni appositamente ottimizzate per funzionare al meglio con il display da 10.2 pollici.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il bellissimo tablet di Apple fintanto che è ancora in offerta su eBay con il codice coupon esclusivo “SETT22“. Inoltre, ricorda che solo con PayPal hai l’opportunità di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

