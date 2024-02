iPad Apple 10,2" in sconto di ben 140€ da Mediaworld

Approfitta ora di un’incredibile offerta da Mediaworld, dove puoi acquistare l’iPad Apple 10,2″ con uno sconto straordinario di 140€. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano aggiudicarsi uno dei dispositivi più desiderati sul mercato a un prezzo vantaggioso. Solo per poco, infatti, potrai portarlo a casa ad appena 499,00€.

iPad Apple 10,2″ a soli 499,00€ prezzo FOLLE

L’iPad Apple 10,2″ è un vero e proprio concentrato di potenza e versatilità, progettato per offrire prestazioni eccellenti in un design elegante e compatto. Con il suo display retina da 10,2 pollici, potrai godere di immagini nitide e dettagliate, perfette per guardare film, navigare su internet, giocare e molto altro ancora.

Dotato del processore A13 Bionic con Neural Engine, l’iPad offre prestazioni veloci e fluide, sia che tu stia eseguendo app multiple, che stia modificando foto o che stia creando contenuti grafici. Con una durata della batteria fino a 10 ore, potrai utilizzare l’iPad per tutta la giornata senza doverlo ricaricare.

Grazie al supporto per l’Apple Pencil di prima generazione e alla Smart Keyboard, puoi trasformare il tuo iPad in uno strumento creativo e produttivo, ideale per prendere appunti, disegnare, scrivere e altro ancora. Inoltre, con Touch ID integrato nel tasto home, puoi sbloccare il tuo iPad in modo sicuro e veloce con il tuo impronta digitale.

Con la fotocamera posteriore da 8MP, puoi scattare foto e registrare video di alta qualità, mentre la fotocamera anteriore FaceTime HD è perfetta per videochiamate cristalline e selfie. Con iOS, avrai accesso a un’ampia gamma di app e servizi, tra cui l’App Store, Apple Music, Apple TV+ e molto altro ancora.

In conclusione, l’iPad Apple 10,2″ è il compagno ideale per la produttività, la creatività e l’intrattenimento, e con uno sconto così vantaggioso da Mediaworld, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Non lasciarti scappare questa occasione e aggiungi subito l’iPad al tuo carrello!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.