iPad Mini 6 precipita del 30% su Amazon: ecco perché vale la pena COMPRARLO nel 2023

L’iPad Mini 6 può essere ancora una scelta valida per molti utenti? La risposta è sì. Disponibile in quattro splendidi colori e studiato nei minimi dettagli per darti il massimo della bellezza, con un display edge‑to‑edge più ampio, bordi sottili ed eleganti, angoli arrotondati e un prezzo abbordabile, può di certo rivelarsi un ottimo acquisto. Almeno oggi su Amazon, dove puoi avere questo spettacolare dispositivo a soli 599€ con uno sconto quindi del 30% e le spese di spedizione gratuite grazie a Prime.

Apple iPad mini (64GB – 6ª gen.), ecco perché vale la pena acquistarlo su Amazon

Il dispositivo vanta una CPU fino al 40% più veloce del normale, e un Neural Engine di Apple che permette un machine learning fino a due volte più rapido. Così tutto è sempre veloce e fluido quando lavori, studi o fai tutto il resto. Il display Liquid Retina da 8,3″ con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e riflettanza minima rende tutto più bello, ovunque sei. Ma non solo, l’iPad Mini 6 vanta:

Prestazioni: il dispositivo è stato lanciato nel 2021 con il chip A15 Bionic, che offre prestazioni elevate. Se hai bisogno di un tablet con buone prestazioni per attività come la navigazione web, la gestione delle email, la visione di contenuti multimediali e l’utilizzo di app leggere, l’iPad Mini 6 è ancora una scelta solida. Dimensioni e portabilità: L’iPad Mini 6 è conosciuto per la sua dimensione compatta e la portabilità. Se cerchi un tablet leggero e facile da trasportare, questo modello potrebbe essere ancora adatto alle tue esigenze. Funzionalità e versatilità: L’iPad Mini 6 supporta Apple Pencil di seconda generazione, che lo rende ideale per prendere appunti e fare disegni. Inoltre, supporta la Smart Keyboard Folio, trasformandolo in un dispositivo più simile a un laptop. Se queste funzionalità sono importanti per te, potresti trovare utile l’iPad Mini 6 anche nel 2023. Aggiornamenti futuri: Considera che il supporto software da parte di Apple potrebbe continuare per alcuni anni. Budget: Il prezzo dell’iPad Mini 6 è più conveniente rispetto ai modelli più recenti, rendendolo un’opzione interessante se cerchi un dispositivo di qualità a un prezzo più accessibile.

Se cerchi un tablet compatto e portatile, con prestazioni elevate per attività quotidiane e hai bisogno delle funzionalità di Apple Pencil e Smart Keyboard Folio, l’iPad Mini 6 può ancora essere una scelta valida nel 2023.

A maggior ragione oggi, che su Amazon uno splendido Apple iPad mini (8,3″, Cellular, 64GB) di 6ª generazione color Galassia siderale viene venduto a soli 599€ con uno sconto quindi del 30% e le spese di spedizione gratuite grazie a Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.