iPad: tutti i modelli ancora in sconto su Amazon

Oggi ci siamo svegliati con una serie di offerte su tablet di Apple presenti in tutti i negozi online e non solo. Un esempio è la riportiamo subito: iPad Air a 572,99€ al posto di 699 €. Onestamente non sappiamo la motivazione che ha spinto diverse compagnie di elettronica di consumo, tra cui Amazon, a scontare in modo anomalo i dispositivi della mela, ma tant’è. Quello che bisogna fare in questi casi, è acquistare e approfittare così delle promozioni speciali che gli permettono di risparmiare ingenti somme di denaro.

iPad: tutti i modelli in sconto

Partiamo dal piccolino della casa, iPad mini. Questo piccolo gioiellino infatti, può essere vostro all’incredibile cifra di 499,00€. Capite bene che si tratta di un risparmio netto sul prezzo di listino pari a 60 €… Ed è comunque un gadget super potente.

Il modello base di nona generazione invece, si trova disponibile a 318,82€, che da 389 € di listino è un gran bel risparmio. Voglio darvi un consiglio a livello personale: questo è il tablet che ho avuto finora per l’intrattenimento domestico, per lo svago, Per prendere appunti e non solo. È anche potentissimo, anche se non sembra. Riesce a far girare titoli impegnativi senza lag o rallentamenti.

Arriviamo poi al più venduto della giornata, motivo per cui vi invitiamo a sbrigarvi ad effettuare l’acquisto se siete interessati. iPad Air da 64 GB può essere vostro a 572,89€. Il risparmio in questo caso, è semplicemente strepitoso. Da 699,00€, ci troviamo di fronte ad uno sconto degno dei migliori saldi estivi. Inoltre, i possessori di un abbonamento Amazon Prime avranno diritto alla possibilità di acquistarlo oggi ma pagarlo in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis.

EDIT: SOLD OUT

Dulcis in fondo, iPad Pro da 12,9“ l’ho portata a casa al 999,09€. Un costo così contenuto non si è mai visto. Capiamo bene che è una cifra alquanto elevata, ma il risparmio netto in questo caso è ancora più intrigante. Con lui, una magic keyboard e una Apple Pencil avrete tutto l’occorrente per lavorare in mobilità ai vostri progetti creativi. Chi cerca portabilità invece, può acquistare iPad Pro da 11“, in sconto a 749,00€.

Purtroppo, non abbiamo fatto in tempo a scrivere l’articolo che erano già finite le scorte. Ecco perché vi diciamo di essere veloci!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.