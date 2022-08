iPhone 11: se volete spendere poco ed avere uno smartphone della Apple

Alcuni modelli di iPhone 11 sono ancora disponibili nell’Apple Store ufficiale di Amazon. Anche se sono passati due anni, l’iPhone 11 è ancora un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo mobile con grandi prestazioni e un’ottima fotocamera. Spesso, infatti, gli smartphone Apple vengono acquistati non solo per le loro prestazioni, ma soprattutto per il loro comparto fotografico. Vi spieghiamo perché dovreste approfittare di questa offerta, e comprare questo device a soli 529,00 € su Amazon.

Perché l’iPhone 11 nel 2022?

L’iPhone 11 è dotato di un display LCD HD Liquid Retina da 6,1 pollici e di una doppia fotocamera da 12 megapixel. Le modalità Notte e Ritratto assicurano che gli scatti notturni e i selfie siano ultra nitidi e ricchi di dettagli per i vostri profili social. Inoltre, potete registrare video con una risoluzione massima di 60 FPS e persino video in slow motion con la stessa risoluzione. La fotocamera frontale da 12 MP con tecnologia TrueDepth vi consente anche di acquisire video 4K e scattare fantastici selfie con qualsiasi condizione di luce, il tutto con un eccellente feedback cromatico.

Insomma, l’iPhone 11, a distanza di due anni, si sta rivelando ancora un dispositivo moderno e capace, al livello dei prodotti top di gamma del 2022. Spesso ci sono offerte molto interessanti su Amazon. Potete acquistarlo con due configurazioni principali con 64 GB o 128 GB di memoria interna. Inoltre, potete scegliere tra due colori ancora disponibili a questo prezzo: rosso e giallo. Quindi, se state cercando uno smartphone moderno, elegante, affidabile con un ottimo comparto della fotocamera, ma non volete spendere una fortuna, l’iPhone 11 potrebbe essere la scelta giusta per voi. Approfittate dell’offerta di oggi ad un prezzo scontato di soli 529,00 € con gli ultimi pezzi rimasti nel deposito Amazon. Ricordiamo infine ancora una volta, che l’assistenza clienti di Apple è la migliore sul mercato. Questo è un incentivo in più sicuramente, di cui tener conto.

