iPhone 12 mini: piccolo, bellissimo e potente a prezzo MICRO (-21%)

L’iPhone 12 mini in offerta su eBay con il 21% di sconto è l’occasione che stavi aspettando da tanto tempo per mettere le mani su uno smartphone di Apple con tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top sotto ogni punto di vista. Ad appena 549€, infatti, il piccolo e validissimo device del colosso di Cupertino crolla al prezzo più conveniente di sempre.

Realizzato con materiali di altissimo livello con un sapiente mix di alluminio e vetro per un look & feel dal forte sapore premium, l’iPhone 12 mini è l’unico smartphone di Apple che puoi utilizzare con un mano senza alcun compromesso.

iPhone 12 mini crolla su eBay: prendilo al volo con il 21% di sconto

Il merito è del display ad altissima risoluzione delle giuste dimensioni per assicurarti sempre un’elevata usabilità, mentre il potente processore di ultima generazione ti permette di avviare tutte le applicazioni che vuoi senza mai un lag o una indecisione.

L’iPhone 12 mini è uno smartphone completo e appagante a 360°: utilizzalo senza problemi per telefonare, navigare in rete, giocare, chattare con i tuoi amici, lavorare, studiare, scrivere email, ascoltare musica, scattare foto e video ad altissima risoluzione e molto altro.

A tal proposito, la fotocamera doppia sul retro è sempre a tua disposizione per scattare foto e registrare video con dettagli eccellenti in ogni condizione di luminosità, mentre la batteria perfettamente calibrata ti assicura ore e ore di utilizzo senza riserve.

Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello il bellissimo smartphone di Apple in offerta su eBay. Ricorda, infine, che se scegli di acquistarlo con PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

