iPhone 13 (128 GB): a soli 599€ non puoi lasciartelo sfuggire

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso iPhone 13, nella sua iterazione color Galassia, con 128 GB di memoria interna, costa solo 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; a questa cifra è un vero best buy senza paragoni e senza rivali. È piccolo e compatto, con uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici e ha un peso contenuto di soli 170 grammi; si tiene bene in mano ed è leggerissimo. Ha però un processore di fascia alta sotto la scocca, coadiuvato da un modem 5G. Il frame è interamente in alluminio mentre la back cover è in vetro lucido con supporto alla tecnologia MagSafe e alla ricarica wireless. C’è un comparto fotografico con due sensori evoluti da 12 Megapixel che permettono di girare video in 4K HDR Dolby Vision con un look cinematografico.

iPhone 13: ecco perché comprarlo

Fra le altre cose, iPhone 13 presenta una batteria capiente e generosa che promette un giorno di utilizzo con una singola carica e si ricarica rapidamente via Lightning. Il pannello interno ha una risoluzione Retina e c’è un notch che cela la selfiecam e i vari sensori del device. Il device è potentissimo e presenta un processore Apple Bionic A15 coadiuvato da 128 GB di memoria. Se dovesse servirvi più spazio, sappiate che si può attivare un piano con iCloud da pochi euro al mese. Il dispositivo è perfetto anche per la creazione dei contenuti da postare sui social.

iPhone 13 viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di ricevere il device anche presso il proprio domicilio o un luogo da voi designato. A soli 599,00€ questo è il miglior melafonino da acquistare oggi su Amazon; siate veloci, a questa cifra è un super best buy.

