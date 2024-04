iPhone 13 al PREZZO MIGLIORE: fatti furbo e usa il TRUCCO NASCOSTO

Non è sempre obbligatorio portarsi a casa l’ultimo modello disponibile per godere del massimo delle prestazioni. E questo iPhone 13 ne è la conferma. Nonostante sia stato lanciato qualche anno fa, ancora oggi non ha nulla da invidiare ai top di gamma. E con il prezzo proposto su eBay, non puoi non comprarlo. Lo paghi solamente 534,90 euro sfruttando un trucco nascosto. Quando stai per pagare, inserisci PSPRAPR24 nella sezione dedicata e vedrai il prezzo calare a picco. Per un risparmio unico nel suo genere. Approfittane ora prima che sia troppo tardi e lo vengano a sapere tutti.

Codice coupon: PSPRAPR24

iPhone 13: lo smartphone migliore che non ti farà mancare nulla

Questo fantastico iPhone 13 è la scelta migliore se sei alla ricerca di uno smartphone che sia ancora oggi super efficiente e completo, nonostante sia stato reso disponibile ormai qualche anno fa. Dal rapporto qualità-prezzo unico, saprà fornirti tutti i vantaggi di cui hai bisogno. Grazie al suo display da 6.1 pollici con risoluzione di 2532×1170 pixel in Super Retina XDR OLED, qualsiasi immagine avrà colori vivi come non mai e una luminosità al top. Con 60 Hz di refresh rate, l’ideale per avere un’ottima fluidità sempre a portata di mano.

Il processore è un A15 Bionic di Apple, con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per non farti mancare nulla e poter archiviare ciò che ti serve. Ottima anche la fotocamera, con un doppio sensore da 12 MP in grado di catturare immagini con risoluzione di 4000×3000 pixel e video in 4K come risoluzione massima. Infine la batteria che, dopo gli ultimi sforzi degli ingegneri e sviluppatori, riesce ora a garantire un’autonomia completa per tutta la giornata.

Godi del trucco nascosto e sfrutta lo sconto, avrai il tuo iPhone tra le mani in qualche giorno.

Codice coupon: PSPRAPR24

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.