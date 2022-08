iPhone 13 Galassia: lo sconto che stavi aspettando è ADESSO

Iphone ancora in promozione su Amazon. Questa volta tocca all’elegante iPhone 13 (128GB) Galassia essere scontato di 100 euro e dunque a essere venduto in questo momento a 787€. Le spedizioni, ovviamente, sono come sempre rapide e gratuite garantite da Prime e in breve tempo potrete avere tra le mani questo gioiellino che tra le altre cose vi consente di scattare foto incredibili. La fotocamera anterioreTrueDepth da 12MP vanta a sua volta modalità Notte e registrazione video HDR a 4K conDolby Vision. Inoltre gli Stili fotografici danno un tocco personale alle tue foto. Ma a differenza dei filtri, modificano le singole parti delle immagini in modo selettivo, senza alterare la tonalità della pelle.

iPhone 13 Galassia, di nuovo sconto di 100€

Design robusto, scocca super resistente, questo iPhone è davvero bellissimo. Ha una scocca di un colore chiaro davvero elegante, sotto al quale batte forte il cuore del potente chip A15 Bionic per prestazioni fulminee, e un display Super Retina XDR da 6,1″ che ti offre una qualità di visione incredibile e con una luminosità fino a 800 nit, si vede benissimo anche in pieno sole. La batteria poi è ultra ampia, così da garantire fino a 19 ore di riproduzione video.

Il fulmineo chip A15 Bionic spinge al massimo la modalità Cinema, gli Stili fotografici, il Testo attivo e molte altre funzioni. Con il Secure Enclave tiene al sicuro le tue informazioni personali, come i dati di Face ID e i contatti. E ha una maggiore efficienza, che allunga la durata della batteria.

A livello di camera, come accennato prima, poi siamo al top: l’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision garantiscono foto e filmati professionali. iPhone capisce in anticipo quando sta per entrare in scena un nuovo personaggio, e sposta automaticamente il fuoco per dargli risalto. Stop: in poche mosse hai girato un video degno di Hollywood.

Infine, come si conviene per un top di gamma, sfrutta la tecnologia 5G, tecnologia sta prendendo piede in tutto il mondo, con streaming e download velocissimi. E non solo: il 5G ha la rapidità che serve per giocare in multiplayer, condividere video in AR e fare un sacco di altre cose. Ecco perché è supportato e quando la velocità non è indispensabile, il tuo iPhone attiva il consumo smart dei dati per passare a una rete diversa e risparmiare energia. Insomma, non aspettare oltre e vuoi far tuo questo ottimo iPhone 13 (128GB) di colore Galassia di Apple. In questo momento lo trovi a soli 787€, cioè a dire con il 16% di sconto! Spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.