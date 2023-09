Apple iPhone 13 Pro Max da 128GB, SCONTO COLOSSALE di 500€ su Amazon

L’evoluzione tecnologica nel mondo degli smartphone è sempre in movimento, e l’Apple iPhone 13 Pro Max è un chiaro esempio di come l’innovazione possa portare ad esperienze utente sempre più straordinarie. Con una combinazione di prestazioni elevate, design sofisticato e funzionalità avanzate, questo Melafonino si distingue come un dispositivo di punta che offre molto di più di uno smartphone tradizionale.

Questa versione in argento, disponibile su Amazon (Ricondizionato) al prezzo shock di 930€, presenta un design raffinato e lussuoso. I bordi in acciaio inossidabile e il vetro robusto si fondono in modo armonioso, creando un aspetto premium che è sia elegante che resistente.

Apple iPhone 13 Pro Max (Ricondizionato) : l’eccellenza tecnologica in argento

L’iPhone 13 Pro Max è alimentato dal potente chip A15 Bionic, che offre prestazioni eccezionali per gestire attività quotidiane, giochi impegnativi, applicazioni creative e molto altro ancora. La CPU e la GPU avanzate si combinano per offrire un’esperienza fluida e senza interruzioni, garantendo che il telefono possa affrontare qualsiasi sfida.



Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici offre colori vividi, neri intensi e luminosità impressionante. La tecnologia ProMotion regola automaticamente il tasso di aggiornamento dello schermo fino a 120 Hz per un’esperienza visiva straordinariamente fluida e reattiva, sia che tu stia scorrendo le pagine web o guardando video.

Il Melafonino vanta un sistema fotografico avanzato con tre fotocamere da 12 MP e funzionalità come la modalità Notte, il supporto Dolby Vision HDR e la registrazione video in Dolby Vision. Potrai scattare foto incredibili e catturare momenti indimenticabili con una qualità e una nitidezza sorprendenti.



La batteria dell’iPhone 13 Pro Max è stata progettata per durare a lungo, supportando un uso prolungato senza dover cercare una presa di ricarica. Potrai godere delle funzionalità avanzate del telefono senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Insomma, l’Apple iPhone 13 Pro Max in argento è una testimonianza dell’innovazione costante di Apple nel campo degli smartphone. Con prestazioni di alto livello, una straordinaria qualità fotografica, un display mozzafiato e un design raffinato, questo modello rappresenta l’apice della tecnologia mobile.

