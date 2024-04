iPhone 14 (128 GB): bastano 679€ per farlo TUO

Clamorosa offerta quella che ti stiamo consigliando adesso; il potentissimo iPhone 14, nella sua iterazione azzurra, con 128 GB di memoria interna, costa solo 679,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatelo sfuggire e corri a prenderlo adesso; a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali che noi ti invitiamo a comprare prima che sia troppo tardi. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofifis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Fra le altre cose, sappi che potrai beneficiare della garanzia del costruttore di un anno, o di quella del rivenditore di ben due anni. Fallo tuo adesso.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

Il telefono viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata; questo è uno smartphone di Apple davvero interessante. Ha un design minimal ed elegante, con scocca in alluminio satinato e vetro Ceramic Shield sulla parte anteriore, a protezione del display. Posteriormente invece, c’è un retro in vetro con supporto alla ricarica wireless e MagSafe, oltre al modulo fotografico composto da due sensori di punta da 12 Megapixel ciascuno con OIS, che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie nitide anche al buio. C’è una batteria capiente e generosa che dura tantissimo con una singola carica e che si ricarica in un lampo con la Lightning. Come non citare poi il software di bordo, iOS, che è ricco di features smart e che verrà aggiornato per moltissimi anni.

A soli 679,00€ questo iPhone 14 è un super best buy senza paragoni; compralo adesso prima che sia troppo tardi. Il modello in questione ha 128 GB di memoria interna ed è in colorazione azzurra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.