iPhone 14 5G ecco l'offerta SBANCA TUTTO di Amazon: 20% di sconto e spedizione IMMEDIATA

Su Amazon c’è ‘occasione che stavi aspettando per accaparrarti l’ iPhone 14 da 128GB che tanto desideri. Sul noto sito di e-commerce, infatti, c’è il modello di colore azzurro in offerta a un prezzo davvero super vantaggioso. Non ci credi? Guarda tu stesso: vai su Amazon dove questo gioiellino può essere tuo con circa 699€, grazie alla promozione sull’usato garantito. Le spedizioni sono gratuite e sicure tramite i servizi Prime.

iPhone 14 da 128GB (Azzurro) , prezzo stupefacente

L’iPhone 14 ha un design sofisticato, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza. La nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini sono ancora più sofisticate, per scatti sempre più sensazionali con ogni tipo di luce, e soprattutto in notturna.

Con la tecnologia OLED tutto ciò che vedi sul favoloso display ha bianchi più brillanti, neri più intensi e una risoluzione maggiore per un display che si spinge fino ai bordi del dispositivo. A gestire il tutto il chip A15 Bionic con GPU 5-core, che garantisce prestazioni ed efficienza straordinarie anche con le operazioni più impegnative, e fa andare alla grande anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. Con iOS 16 puoi divertirti a personalizzare la schermata di blocco in modi tutti nuovi.

Che aspetti? Su Amazon c’è l’occasione che stavi aspettando per fare tuo un fiammante iPhone 14: la versione con 128GB ricondizionata può essere acquistata con circa 699€, cioè a dire con uno sconto notevole. Spedizioni rapide e gratuite con Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.