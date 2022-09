Lo Steve Jobs Theatre di Cupertino è pronto a ospitare l’evento più importante dell’anno di Apple. I nuovi iPhone 14 stanno per arrivare, insieme ad altri prodotti aggiornati della Mela, tra cui sicuramente gli Apple Watch di ottava generazione e probabilmente la versione numero due degli AirPods Pro. Appuntamento a stasera, alle nostre 19.00 (le 10 di San Francisco) per l’evento che avrà di nuovo un pubblico in presenza, ma sarà ancora possibile seguire anche in streaming sia sul sito ufficiale Apple che sul canale YouTube e su Apple TV tramite l’applicazione dedicata.

iPhone 14: come vedere il keynote Apple in diretta streaming

Appuntamento, come dicevamo, a stasera, ore 19.00, quando dal quartier generale di Apple, dal palco dello Steve Jobs Theatre verranno annunciate tantissime novità, comprese le nuove AirPods Pro 2 e gli Apple Watch Series 8, all’interno di un evento che si potrà seguire in streaming sul sito ufficiale Apple e sul canale YouTube. Se però per qualsiasi motivo non avete modo di accedere a questi servizi, ad esempio perché vi trovate all’estero, potete guardare le trasmissioni evitando il blocco geografico tramite l’utilizzo di una VPN.

Tramite questa rete virtuale privata è infatti possibile modificare l’indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server italiani, aggirando quindi l’ostacolo. A quel punto, infatti, il device risulterà connesso dal nostro territorio anche se si trovasse a bordo dell’Artemis I. Tra le VPN disponibili migliori al momento c’è a nostro parere NordVPN che oltre a un’ottima stabilità, garantisce anche una grande sicurezza grazie anche a speciali funzionalità come Threat Protection, pensata per eliminare ogni rischio di imbattersi in siti web dannosi, malware o tracker e annunci pubblicitari invadenti.

