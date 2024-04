iPhone 14 da 128 GB in SUPER PROMO su Amazon grazie allo sconto del 20%

Sei in cerca di un iPhone ma vuoi risparmiare? Allora Amazon ha l’offerta che fa per te. Oggi, puoi avere iPhone 14 ad un prezzo sensazionale e con uno sconto del 20% sul prezzo originale. Approfittando ora della promozione, lo paghi solo 699,00€. Il modello scontato è quello nel taglio da 128 GB nella splendida colorazione mezzanotte. Un prezzo davvero ottimo considerando che stiamo parlando di un prodotto dalle ottime prestazioni e dalle tante funzionalità.

iPhone 14: perché acquistarlo

iPhone 14 è uno smatphone che propone un ottimo rapporto qualità/prezzo per le caratteristiche e le prestazioni che offre. Dotato di un display OLED Super Retina XDR da 6.1 pollici, con protezione di livello Ceramic Shield e resistenza all’acqua, iPhone 4 ti permette di godere di immagini sempre nitide con colori vividi e brillanti. Sotto la scocca poi troviamo il potente chip A15 Bionic che garantisce prestazioni elevate e super fluide anche in multitasking. Potrai, infatti, sfrecciare tra un’app all’altra senza notare il minimo intoppo.

Se poi utilizzi il tuo smartphone per lavoro o per fare riprese, iPhone 14 ti offre tutto quello che hai bisogno per scattare foto di altissima qualità e per registrare video in 4K grazie all’ottimo impianto fotografico.

Il modulo 5G permette poi un trasferimento dati ed una navigazione in internet eccellente. Potrai dunque scaricare anche file pesanti in maniera veloce e senza alcun problema. Non manca, infine, la funzione SOS per chiamate via satellite e il Rilevamento incidenti che chiama i soccorsi al posto tuo.

Approfitta dunque ora della fantastica promo Amazon e acquista uno dei migliori smartphone sul mercato: potente, duraturo e con un ottimo comparto fotografico. Con lo sconto del 20% lo porti a casa ad un prezzo veramente BOMBA: solo 699,00€. In più, se sei iscritto ad Amazon Prime puoi contare sulla spedizione gratuita e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.