iPhone 15 12GB/256GB costa 300€ in meno su eBay: REGALATI un'esperienza di prima classe

iPhone 15 rappresenta un salto significativo in termini di innovazione, offrendo una combinazione di funzionalità avanzate, design resistente e sicurezza migliorata. È progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, offrendo un’esperienza tecnologica di prima classe.

La caratteristica principale di iPhone 15 è la Dynamic Island, che offre notifiche e aggiornamenti in tempo reale. Non perderai mai una chiamata importante o un aggiornamento sul tuo volo. Corri ad accaparrartelo su eBay a soli 924€. Aprofitta delle offerte eDays e del codice NOVEDAYS da inserire. Solo così, riscattandolo, potrai avere il tuo nuovo fiammante iPhone a questo prezzo. Spedizioni gratis.

Apple iPhone 15 (256GB), il prezzo su eBay è FANTASTICO

iPhone 15 presenta un design robusto con materiali di alta qualità, tra cui vetro colorato e alluminio. È resistente a schizzi, cadute e polvere, con una parte frontale rinforzata in Ceramic Shield che lo rende estremamente resistente. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1″ è più luminoso del doppio rispetto al modello precedente, garantendo una visibilità ottimale anche alla luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48MP cattura immagini ad altissima risoluzione, offrendo dettagli eccezionali. Inoltre, grazie al teleobiettivo 2x di qualità ottica, è semplice ottenere l’inquadratura perfetta per i primi piani. iPhone 15 offre funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui la possibilità di chiamare il soccorso tramite SOS emergenze via satellite quando non ci sono reti o connessioni Wi-Fi disponibili. Inoltre, grazie al rilevamento degli incidenti, iPhone può automaticamente chiamare aiuto in caso di incidenti gravi.

Il potentissimo chip A16 Bionic ultra-veloce offre funzionalità avanzate, tra cui la fotografia computazionale, transizioni fluide nella Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per chiamate cristalline. Inoltre, è altamente efficiente, garantendo una lunga durata della batteria.

La nuova porta USB-C ti permette di utilizzare lo stesso cavo per caricare iPhone 15, Mac e iPad. Inoltre, ora puoi utilizzare iPhone 15 per ricaricare anche il tuo Apple Watch o gli AirPods. Corri ad accaparrartelo su eBay a soli 924€. Aprofitta delle offerte eDays e del codice NNNN da inserire. Solo così, riscattandolo, potrai avere il tuo nuovo fiammante iPhone a questo prezzo. Spedizioni gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.