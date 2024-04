iPhone 15 a MENO DI 700€? Si può, ma solo con questo TRUCCO SEGRETO

Un prezzo basso come mai si era visto prima d’ora. Se stai cercando un iPhone 15 ma non vuoi spendere troppo, allora questa è l’occasione che non devi farti scappare per nessun motivo. Utilizzando questo trucco segreto, te lo porti a casa a meno di 700 euro. Tutto quello che devi fare è inserire il coupon PSPRAPR24 al momento del pagamento e il gioco è fatto. Lo paghi 689,99 euro con la spedizione inclusa e garantita. Nella bellissima colorazione Blu e con 128 GB di memoria inclusi, è un affare unico. Non fartelo scappare, le quantità disponibili sono limitate.

Codice coupon: PSPRAPR24

iPhone 15: A16 Bionic e 5G per prestazioni da vero professionista

f

Lanciato solamente qualche mese fa da Apple, già oggi puoi trovare l’iPhone 15 a meno di 700 euro. Per un’occasione senza precedenti, che ti dà la possibilità di sfruttare tutte le principali peculiarità di questo modello. A partire dallo schermo, un Super Retina XDR da 6,1 pollici fino a due volte più luminoso rispetto al 14. Sfruttando la parte frontale in Ceramic Shield resistente e i colori, rivisti per essere belli da vedere come mai prima. E poi c’è la Dynamic Island, da quest’anno disponibile anche sui modelli base e Plus con tutti i vantaggi del caso. Tra notifiche in tempo reale e monitoraggio dell’attività, non ti farai mancare più niente.

Per il comparto fotografico, c’è un sensore principale da 48 MP con teleobiettivo 2X. Una combo pensata per farti scattare foto e registrare video da vero professionista. Anche e soprattutto appoggiandoti poi sulle potenzialità di iOS per l’editing, che ti daranno la possibilità di ottenere risultati finali impeccabili. Un plauso per il processore, l’A16 Bionic di ultima generazione che fornisce prestazioni sempre al top. Infine le funzioni di sicurezza come l’SOS Emergenze e la grande novità dell’USB-C, che è andato a sostituire il Lightning.

Fatti furbo col trucco segreto, a meno di 700 euro l’iPhone 15 è praticamente regalato.

Codice coupon: PSPRAPR24

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.