iPhone 15 al MINIMO STORICO su Amazon: compralo subito, RISPARMI 209€

Un’offerta di questo tipo si era vista poche volte in passato, soprattutto per un modello di smartphone così recente. Lanciato qualche mese fa, trovi oggi l’iPhone 15 su Amazon ad un prezzo shock. Grazie allo sconto del 21% applicato, risparmi 209 euro e lo ricevi a casa a soli 769,99 euro! Un risparmio pazzesco, il minimo storico assoluto per l’ultimo gioiellino di Apple. Lo trovi nella colorazione Nera e con 128 GB di memoria disponibile. E se non vuoi spendere tutto in una volta, hai anche modo di pagarlo a rate con Cofidis al momento del check-out. Sfrutta subito l’offerta e fallo tuo, a questa cifra è un affarone senza precedenti.

iPhone 15: per il lavoro e per lo svago, è il tuo alleato ideale

Pensato per essere lo smartphone perfetto da poter utilizzare tanto per il lavoro quanto per lo svago, questo iPhone 15 ha una scheda tecnica da far invidia a tutta la concorrenza. A partire dal display, un meraviglioso Super Retina XDR da 6,1″ che è fino a due volte più luminoso rispetto al suo predecessore e gode di un design innovativo. Realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio, per essere. sempre a prova di schizzi, gocce e polvere. Anche grazie alla Ceramic Shield frontale. Non manca la Dynamic Island, da quest’anno non più esclusiva dei due Pro e Pro Max. Per vedere notifiche e attività in tempo reale, senza perderti nulla.

Sotto la scocca c’è il potente chip A16 Bionic super veloce e con funzionalità evolute come non mai. Che si riflettono anche sulla batteria, in grado di fornire un’autonomia nell’arco di tutta la giornata senza problemi. Ti segnaliamo poi il comparto fotografico, da sempre un’eccellenza per l’OEM di Cupertino. Con il suo sensore principale da 48 MP e il teleobiettivo 2X, avrai modo di scattare foto di qualità professionale e di registrare video fino al 4K.

Non devi fartelo scappare, è il prezzo più basso di sempre su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.